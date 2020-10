Festa abusiva con 500 ragazzi accalcati nel locale: blitz notturno della Polizia, tutti a casa e mega multe

Gli uomini della Questura di Treviso, coadiuvati da quelli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha effettuato un controllo all’interno del locale “Oxigen” di Villorba, ove era in corso un’attività abusiva di intrattenimento danzante a cui partecipavano circa 500 persone.

Il blitz a mezzanotte

Il controllo, effettuato intorno a 24.30, ha permesso di appurare una situazione di notevole pericolo sia dal punto di vista sanitario che di pubblica sicurezza, a causa del sovraffollamento di avventori rispetto all’effettiva capacità del locale e all’accertata inidoneità strutturale dello stesso.

Le quasi 500 persone presenti nel locale, la cui età media era di circa 20 anni, risultavano tutte accalcate tra loro senza che fosse rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Le inadempienze accertate in violazione dei disposti normativi anti COVID hanno reso necessaria l’immediata interruzione dell’attività di somministrazione e la chiusura temporanea dell’esercizio.

Oxygen, violazioni alla sicurezza

Gravi e pericolose sono risultate anche le inadempienze delle norme in materia di sicurezza ed antincendio in quanto il locale presentava estintori non revisionati ed uscite di sicurezza e percorsi di esodo ostruiti. L’attività da ballo, svolta in totale difetto di permessi, non essendo mai stato il locale preventivamente autorizzato allo svolgimento di tale intrattenimento, costituisce recidiva specifica per l’esercizio che era stato già sanzionato nell’anno in corso.

Al fine di poter accogliere un numero sempre più maggiore di clienti, l’attività di somministrazione era svolta anche in un’area esterna adiacente al locale, una terrazza, predisposta in difetto di concessioni e di rilevazioni tecniche. Ai gestori del locale verranno contestate varie violazioni amministrative che prevedono sanzioni pecuniarie per diverse migliaia di euro, mentre sono in corso ulteriori accertamenti e riscontri per verificare eventuali conseguenze penali.

Il Questore, vista anche la gravità dell’episodio, preannuncia ulteriori stringenti controlli nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle misure di distanziamento e di anti assembramento, nonché della normativa di sicurezza in genere, negli esercizi pubblici del Trevigiano

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 14:34

