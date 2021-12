Ferrovie, treni in tilt a Firenze: ritardi fino a 4 ore. «Problemi al nuovo software». Folla alle stazioni di Roma e Napoli

«Il traffico permane fortemente rallentato, prosegue l'intervento dei tecnici». È quanto scrive il sito Infomobilità di Ferrovie dello Stato dopo da questa mattina si sono avuti problemi sul nodo di Firenze. Secondo l'aggiornamento delle 15.45 si registra un «maggior tempo di percorrenza fino a 200 minuti per i treni in direzione Roma e fino a 80 minuti per i treni in direzione Firenze. I treni precedentemente coinvolti hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 220 minuti. I treni sono instradati sulla linea convenzionale tra Arezzo e Firenze. In atto la riprogrammazione dell'offerta commerciale».

Folla in attesa alla stazione Termini di Roma a causa dei ritardi dei treni legati al guasto che si è verificato sul nodo di Firenze. La polfer sta monitorando la situazione. La stazione è affollata di viaggiatori in partenza per il ponte dell'Immacolata, ma al momento non ci sarebbero particolari criticità. Secondo quanto si apprende, si sono registrati ritardi di treni per i viaggiatori della Capitale fino a oltre 200 minuti. Folla in attesa anche alla stazione di Napoli.

Sempre secondo le informazioni del sito Infomobilità, è «ancora in corso l'intervento dei tecnici» e sono almeno 10 i treni cancellati, una ventina quelli parzialmente cancellati, decine quelli direttamente coinvolti nel rallentamento, in un elenco che inizia dal numero 8505 partito da Bolzano alle 5.12 e che sarebbe dovuto attivare a Roma Termini alle 10.10.

All'origine dei forti rallentamenti che interessano la rete ferroviaria toscana da questa mattina ed in particolare il nodo di Firenze c'è la messa a punto del sistema Accm (Apparato Centrale Computerizzato Multistazione) attivato pochi giorni fa nel capoluogo toscano. A spiegare il problema che sta provocando i forti ritardi dei treni in transito, arrivo e partenza da Firenze una notizia pubblicata su Fs news. L'Accm è un sistema tecnologico - si legge - «già attivato con successo nei principali nodi nevralgici della rete, assicura a regime una maggiore efficienza, regolarità e affidabilità. In queste prime fasi di esercizio, vista la complessità del nodo ferroviario fiorentino e il sofisticato software che ne regola il funzionamento, sta provocando alcune problematiche con impatto sulla riprogrammazione delle corse in caso di anormalità e ritardi, sulle quali i tecnici di RFI, di Borbardier/Alstom stanno lavorando per una loro quanto più rapida e definitiva soluzione». A peggiorare la situazione, inoltre spiega ancora Fs news, dalle prime ore del pomeriggio, un guasto tecnico ha interessato l'infrastruttura tra Arezzo e Firenze: tutti i treni percorrono la linea convenzionale con un aumento dei tempi di viaggio.

Italia divisa in due: ritardi fino a 4 ore per le Frecce

Treni direttamente coinvolti:

• FR 8505 Bolzano (5:12) - Roma Termini (10:10)

• FR 9608 Salerno (5:15) - Milano Centrale (10:00)

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9300 Perugia (5:24) - Torino Porta Nuova (10:10)

• FR 9514/9528 Taranto (5:27) - Torino Porta Nuova (16:00)

• FR 9516/9518 Battipaglia (5:30) - Torino Porta Nuova (13:00)

• FR 9400 Roma Termini (5:35) - Venezia Santa Lucia (9:34)

• FR 9512 Napoli Centrale (5:45) - Milano Centrale (10:50)

• FR 9696/9605 Bergamo (5:45) - Napoli Centrale (11:03)

• FR 9303 Milano Centrale (5:45) - Roma Termini (10:35)

• FR 9607 Torino Porta Nuova (5:50) - Napoli Centrale (11:33)

• FR 9506 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:03)

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 8327 Milano Centrale (6:10) - Lecce (16:35)

• FR 9490/9412 Salerno (6:10) - Venezia Santa Lucia (12:34)

• FR 9403 Venezia Santa Lucia (6:26) - Napoli Centrale (11:48)

• FR 9604/9609 Brescia (6:42) - Napoli Centrale (12:03)

• FR 9466/9467 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00)

• FR 9584/9586 Reggio Calabria Centrale (6:44) - Torino Porta Nuova (18:00)

• FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03)

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) - Napoli Centrale (12:33)

• FR 9520/9522 Salerno (6:51) - Milano Centrale (12:50)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

• FR 9519/9521 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (14:06)

• FR 9515/9517 Milano Centrale (7:10) - Salerno (13:02)

• FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) - Napoli Centrale (12:48)

• FR 9618 Napoli Centrale (7:30) - Milano Centrale (12:00)

• FR 9524/9526 Salerno (7:44) - Milano Centrale (13:50)

• FR 9583/9585 Torino Porta Nuova (8:00) - Reggio Calabria Centrale (18:48)

• FR 8503 Bergamo (8:00) - Roma Termini (13:05)

• FR 9414 Napoli Centrale (8:09) - Venezia Santa Lucia (13:34)

• FR 9311 Torino Porta Nuova (8:50) - Napoli Centrale (15:03)

• FR 8506 Roma Termini (8:50) - Bolzano (13:48)

• FR 9310 Napoli Centrale (8:55) - Torino Porta Nuova (15:10)

• FR 9620 Roma Termini (9:20) - Milano Centrale (12:30)

• FR 9411/9492 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07)

• FR 9617 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:40)

• FR 8508 Roma Termini (9:50) - Bergamo (15:00)

• FR 9587/9589 Torino Porta Nuova (10:00) - Reggio Calabria Centrale (21:10)

• FR 9527/9529 Milano Centrale (10:10) - Salerno (16:06)

• FR 9624 Roma Termini (10:20) - Milano Centrale (13:35)

• FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) - Napoli Centrale (15:48)

• FR 9416 Roma Termini (10:35) - Venezia Santa Lucia (14:34)

• FR 9532 Napoli Centrale (10:40) - Torino Porta Nuova (17:00)

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Napoli Centrale (17:12)

• FR 9420 Napoli Centrale (11:09) - Venezia Santa Lucia (16:34)

• FR 9415 Venezia Santa Lucia (11:26) - Roma Termini (15:25)

• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) - Milano Centrale (16:00)

• FR 9539 Torino Porta Nuova (12:00) - Napoli Centrale (18:53)

• FR 9422 Napoli Centrale (12:10) - Venezia Santa Lucia (17:34)

• FR 9540 Napoli Centrale (12:40) - Milano Centrale (17:50)

• FR 9544/9546 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:50)

• FR 9543/9545 Torino Porta Nuova (13:00) - Salerno (20:05)

• FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) - Napoli Centrale (18:48)

• FR 9320 Napoli Centrale (13:55) - Torino Porta Nuova (20:10)

• FR 9639 Milano Centrale (14:25) - Reggio Calabria Centrale (23:05)

• FR 9642 Roma Termini (14:50) - Torino Porta Nuova (19:10)

• FR 9644 Roma Termini (15:20) - Milano Centrale (18:30)

• FA 8583/8584/8585/8586 Genova Piazza Principe (5:53) - Fiumicino Aeroporto (10:22)

• FA 9301 Mantova (6:00) - Roma Termini (9:35)

• FA 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) - Venezia Santa Lucia (15:34)

• FA 8588/8589/8590 Roma Termini (6:25) - Genova Piazza Principe (10:45)

• FA 8509/8510 Sibari (6:27) - Bolzano (15:48)

• FA 9404 Roma Termini (6:35) - Venezia Santa Lucia (10:34)

• FA 8502 Roma Termini (6:50) - Bolzano (11:51)

• FA 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)

• FA 8512/8513 Vicenza (7:16) - Roma Termini (11:10)

• FA 8551/8552/8553 Genova Piazza Principe (7:40) - Roma Termini (12:10)

• FA 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) - Reggio Calabria Centrale (21:40)

• FA 8519/8518 Bolzano (13:12) - Sibari (22:31)

• FA 9423/9424 Fiumicino Aeroporto (13:53) - Venezia Santa Lucia (18:34)

• IC 583 Milano Centrale (5:00) - Napoli Centrale (14:02)

• IC 580 Terni (5:05) - Milano Centrale (12:15)

• IC 1510 Napoli Centrale (10:31) - Milano Centrale (19:40)

• EN 297/298/293 München Hauptbahnhof (20:10) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (9:10)

• RV 4070 Foligno (5:30) - Firenze Santa Maria Novella (8:35)

• RV 4118 Chiusi (5:45) - Firenze Santa Maria Novella (7:38)

• RV 4120 Chiusi (6:22) - Firenze Santa Maria Novella (7:58)

• RV 4096 Roma Termini (7:02) - Firenze Santa Maria Novella (10:48)

• RV 4071 Firenze Santa Maria Novella (8:02) - Foligno (10:58)

• RV 4072 Foligno (9:12) - Firenze Santa Maria Novella (11:57)

• RV 4075 Firenze Santa Maria Novella (9:48) - Terontola (11:21)

• RV 4074 Foligno (11:08) - Firenze Santa Maria Novella (13:51)

• RV 4100 Roma Tiburtina (11:11) - Firenze Santa Maria Novella (14:48)

• RV 4103 Firenze Santa Maria Novella (11:14) - Roma Termini (14:48)

• RV 4077 Firenze Santa Maria Novella (12:14) - Foligno (15:15)

• RV 4076 Foligno (13:03) - Firenze Santa Maria Novella (15:48)

• RV 4105 Firenze Santa Maria Novella (13:14) - Roma Termini (17:05)

• RV 4091 Firenze Santa Maria Novella (14:14) - Foligno (17:03)

• RV 4107 Firenze Santa Maria Novella (15:14) - Roma Termini (19:00)

• RV 4102 Chiusi (14:58) - Firenze Santa Maria Novella (16:48)

• R 18738 Arezzo (6:00) - Firenze Santa Maria Novella (7:29)

• R 18826 Chiusi (6:02) - Pistoia (8:38)

• R 18938 Borgo San Lorenzo (6:32) - Firenze Santa Maria Novella (7:51)

• R 18740 Arezzo (6:45) - Firenze Santa Maria Novella (8:20)

• R 18986 Borgo San Lorenzo (6:59) - Firenze Campo Marte (7:42)

• R 18742 Arezzo (7:17) - Firenze Santa Maria Novella (8:47)

• R 18748 Chiusi (7:17) - Firenze Santa Maria Novella (9:38)

• R 18745 Firenze Santa Maria Novella (7:34) - Chiusi (9:43)

• R 18746 Chiusi (7:52) - Firenze Santa Maria Novella (9:32)

• R 18939 Firenze Santa Maria Novella (7:55) - Borgo San Lorenzo (9:10)

• R 18504 Firenze Santa Maria Novella (8:10) - Viareggio (9:50)

• R 18747 Firenze Santa Maria Novella (8:15) - Arezzo (9:49)

• R 18946 Borgo San Lorenzo (8:43) - Firenze Santa Maria Novella (10:04)

• R 18941 Firenze Santa Maria Novella (8:55) - Borgo San Lorenzo (10:10)

• R 18943 Firenze Santa Maria Novella (9:52) - Borgo San Lorenzo (11:10)

• R 18952 Borgo San Lorenzo (10:43) - Firenze Santa Maria Novella (12:04)

• R 18947 Firenze Santa Maria Novella (11:55) - Borgo San Lorenzo (13:10)

• R 18951 Firenze Santa Maria Novella (12:55) - Borgo San Lorenzo (14:10)

• R 18758 Arezzo (13:08) - Firenze Santa Maria Novella (14:38)

• R 18840 Montevarchi Terranuova (13:13) - Prato Centrale (14:48)

• R 18762 Chiusi (13:20) - Firenze Santa Maria Novella (15:38)

• R 18763 Firenze Santa Maria Novella (13:22) - Arezzo (14:54)

• R 18958 Borgo San Lorenzo (13:43) - Firenze Santa Maria Novella (15:04)

• R 18957 Firenze Santa Maria Novella (14:19) - Borgo San Lorenzo (15:39)

• R 18962 Borgo San Lorenzo (14:43) - Firenze Santa Maria Novella (16:04)

• R 18843 Prato Centrale (15:12) - Montevarchi Terranuova (16:45)

• R 18771 Firenze Santa Maria Novella (15:22) - Arezzo (16:52)

• R 18964 Borgo San Lorenzo (15:43) - Firenze Santa Maria Novella (17:04)

• R 18963 Firenze Santa Maria Novella (15:55) - Borgo San Lorenzo (17:10)

• R 18773 Firenze Santa Maria Novella (16:22) - Arezzo (18:05).

Treni parzialmente cancellati:

• FR 9519/9521 Torino Porta Nuova (7:00) - Salerno (13:15): limitato a Napoli Centrale.

I passeggeri possono proseguire con il treno R 4297 in partenza da Napoli Centrale alle ore 16:14 e in arrivo a Salerno alle ore 16:59;

• FR 9411/9492 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07): limitato a Roma Termini.

I passeggeri possono proseguire con il treno RV 4626 Roma Termini (13:50) - Fiumicino Aeroporto (14:22).

• RV 4094 Roma Termini (6:06) - Firenze Santa Maria Novella (9:52): limitato a Figline Valdarno (9:17)

• RV 4101 Firenze Santa Maria Novella (9:04) - Roma Termini (12:45): origine da Figline Valdarno (9:28) e limitato a Orte (11:53)

• RV 4081 Firenze Santa Maria Novella (16:14) - Foligno (19:13): origine da Arezzo (17:17)

• R 17855 Vernio (7:05) - Firenze Campo Marte (8:16): limitato a Firenze Rifredi (8:03)

• R 4092 Arezzo (7:45) - Firenze Santa Maria Novella (8:31): limitato a Firenze Rovezzano (8:31)

• R 18823 Pistoia (7:56) - Firenze Campo Marte (8:52): limitato a Firenze Castello (8:34)

• R 17816 Firenze Campo Marte (8:32) - Prato Centrale (9:09): origine da Firenze Rifredi (8:41)

• R 18750 Arezzo (9:16) - Firenze Santa Maria Novella (10:52): limitato a Pontassieve (10:23)

• R 18749 Firenze Santa Maria Novella (9:22) - Arezzo (11:02): origine da Pontassieve (9:48)

• R 18832 Firenze Campo Marte (10:30) - Prato Centrale (10:58): origine da Firenze Castello (10:44)

• R 18945 Firenze Santa Maria Novella (10:52) - Borgo San Lorenzo (12:10): origine da Firenze Campo Marte (10:59)

• R 18755 Firenze Santa Maria Novella (11:18) - Arezzo (12:50): origine da Pontassieve (11:44)

• R 18756 Arezzo (12:08) - Firenze Santa Maria Novella (13:38): limitato a Pontassieve (13:09)

• R 18956 Borgo San Lorenzo (12:43) - Firenze Santa Maria Novella (14:04): limitato a Pontassieve (13:38)

• R 18769 Firenze Santa Maria Novella (14:30) - Arezzo (15:56): origine da Pontassieve (14:52)

• R 18959 Firenze Santa Maria Novella (14:55) - Borgo San Lorenzo (16:10): origine da Pontassieve (15:19)

• R 18766 Arezzo (15:08) - Firenze Santa Maria Novella (16:38): origine da Figline Valdarno (15:48).

Treni cancellati:

• FR 8569 Fiumicino Aeroporto (14:23) - Roma Termini (14:55): i passeggeri possono utilizzare il treno RV 4629 Fiumicino Aeroporto (14:53) - Roma Termini (15:25)

• RV 4098 Roma Termini (9:02) - Firenze Santa Maria Novella (12:50)

• RV 4117 Firenze Santa Maria Novella (14:02) - Arezzo (14:47)

• R 18827 Prato Centrale (9:22) - Firenze Campo Marte (10:07)

• R 18753 Firenze Santa Maria Novella (10:22) - Arezzo (11:52)

• R 18754 Arezzo (11:08) - Firenze Santa Maria Novella (12:38)

• R 18838 Firenze Campo Marte (13:06) - Prato Centrale (13:48)

• R 18760 Arezzo (13:30) - Firenze Santa Maria Novella (14:54)

• R 18841 Prato Centrale (14:12) - Montevarchi Terranuova (15:45)

