Ferrari sospende la produzione di auto per la Russia: «Vicini al popolo ucraino»

L'isolamento russo continua. Dopo l'invasione dell'Ucraina, da parte dell'esercito russo, molte aziende hanno deciso di chiudere i rapporti con il Paese. E anche la Ferrari ha deciso di sospendere, fino a nuovo avviso, la produzione delle auto di lusso destinate al mercato in Russia.

Ad annunciarlo è stata la stessa casa automobilistica di Maranello tramite una nota: «Continuiamo a monitorare da vicino la situazione nel rispetto di tutte le regole, regolamenti e sanzioni», scrivono.

Il Cavallino rampante ha inoltre deciso di donare un milione di euro in solidarietà dei cittadini ucraini. I fondi sono destinati alla Regione Emilia-Romagna che, in collaborazione con Croce Rossa e Unhcr, li impiegherà per progetti umanitari internazionali a sostegno dell'Ucraina e per l'accoglienza dei profughi nel proprio territorio. Inoltre, saranno devoluti aiuti all'Associazione Chernobyl di Maranello, Fiorano, Formigine - Onlus per sopperire alle esigenze degli ucraini che verranno ospitati nell'area vicina alla sede della società.

«Ferrari è vicina alla popolazione ucraina in questo terribile momento storico - ha detto Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari -. Mentre speriamo in un rapido ritorno al dialogo e in una soluzione pacifica, non possiamo rimanere inermi di fronte alle sofferenze dei civili colpiti. A loro vanno i nostri pensieri e la nostra solidarietà. Siamo pronti a fare la nostra piccola parte a fianco di quelle istituzioni che portano un sollievo concreto al dramma umanitario».

