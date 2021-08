La stradina è troppo stretta, la Ferrari Roma resta incastrata senza via d'uscita VIDEO

Strana disavventura per il proprietario di una Ferrari Roma: l'uomo al volante della GT di Maranello è rimasto incastrato in una stretta via urbana di una città italiana. Non è dato sapere di che città si tratti, ma potrebbe essere proprio una via del centro di Roma.

Nel video si nota come l'uomo avrebbe potuto evitare di incastrarsi tra i muri che delimitano la strada. La largehzza dell'auto sportiva non lo ha aiutato, ma probabilmente l'uomo non aveva ancora fatto l'occhio alle misure del suo bolide del «cavallino rampante». Con un pizzico di buonsenso in più avrebbe evitato la spiacevole situazione.

Probabilmente l'uomo, non conoscendo la via che stava percorrendo non immaginava che ci sarebbe stato un restringimento del genere, ma prima di infilarsi in una situazione così spiacevole, avrebbe potuto fare marcia indietro prima che diventasse troppo tardi.

Una situazione davvero problematica, dove il ferrarista chiede aiuto ai passanti. Un uomo suggerisce come agire per proseguire, mentre una donna fa notare ai due che non avrebbe trovato il modo di passare senza danneggiare il prezioso veicolo. Non sappiamo come sia finita e se la Ferrari sia uscita illesa da quella via, ma sicuramente il protagonista avrà sudato freddo e non per il caldo che si è abbattuto sull'Italia.

