Ferrari salta il casello dell'autostrada: a bordo madre di 11 figli con una lunga fedina penale

Diretti ad un matrimonio scappano a bordo di una Ferrari senza pagare il pedaggio: è stata fermata e denunciata una 32enne, madre di 11 figli, destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare. Ieri pomeriggio - 28 maggio - la Polizia di Stato ha denunciato M.H, nata a Caserta, senza fissa dimora. Si trovava a bordo di una Ferrari condotta dal marito e noleggiata, a loro dire, per “far bella figura” ad un matrimonio al quale si stavano recando che, sfruttando la scia di una vettura che la precedeva, usciva dalla barriera autostradale del Lisert (Trieste) senza pagare, dirigendosi verso Monfalcone.



La scena è stata notata da una Volante della polizia di Duino Aurisina e da un equipaggio dei Carabinieri di Monfalcone che stavano effettuando in zona un’attività congiunta atta al controllo della circolazione stradale. Il mezzo è stato intercettato in via Boito, alle porte della città dei cantieri, e il conducente, M. C., 34enne di Milano, ma residente in provincia di Roma, ha detto agli operatori di non essersi fermato alla barriera dovendo portare la compagna, M.H., all’ospedale per una necessità sanitaria.



I due vi sono stati scortati. Dai successivi accertamenti è emerso l'ordine d'arresto per la donna, nonché la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Caserta. Dopo le formalità di rito, avendo la donna 11 figli - di cui uno di età inferiore ad un anno - ed essendo stata per tali ragioni, sospesa la misura restrittiva in carcere, è stata deferita in stato di libertà. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e altro, è stato sanzionato per l’elusione del pedaggio in barriera.

