Ferrara, sparatoria in pieno centro: un ferito gravissimo, l'aggressore in fuga

Una sparatoria in pieno centro e in pieno giorno, a Ferrara. Un uomo è rimasto ferito in maniera grave dopo essere stato vittima di un agguato da parte di un individuo che subito dopo si è allontanato.

La vittima è un dipendente comunale, come confermato dal sindaco, Alan Fabbri. L'agguato è avvenuto questa mattina, poco dopo le 11, tra via Boccaleone e piazzetta Schiatti, nel centro della città. La vittima, raggiunta da alcuni colpi di arma da fuoco, si trova ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Anna di Cona (Ferrara).

Dalle prime ricostruzioni, ci sarebbe stata una lite tra due uomini, culminata poi improvvisamente negli spari. L'aggressore, ancora armato, si è subito dalla fuga ed è ricercato dalle forze dell'ordine, che cercano di individuarlo e fermarlo.

Giovedì 3 Marzo 2022

