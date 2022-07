Investe quattro ragazze e fugge in auto: gli amici lo inseguono per linciarlo. Arrestato

Ha investito quattro ragazze di vent'anni, davanti a un locale, e ha poi tentato di scappare. Ma gli amici delle giovani lo hanno inseguito, lo hanno preso e hanno tentato di linciarlo: a salvarlo sono arrivati i buttafuori dello stesso locale e i carabinieri, che lo hanno arrestato per lesioni gravi e omissione di soccorso.

Accade a Ferrara, a Lido di Spina, dove le ragazze sono state investite e ferite dall'auto guidata da un giovane, che è poi scappato. Tre hanno avuto lesioni di media gravità, mentre una è stata trasportata in condizioni più gravi all'ospedale Maggiore di Bologna.

L'automobilista è stato poi seguito, in breve tempo rintracciato poco lontano raggiunto da una folla di giovani, tra cui amici delle ragazze, che lo hanno 'linciato': al termine ha avuto lesioni di media gravità. Sono in corso gli esami tossicologici per capire se l'arrestato, del Modenese, avesse fatto uso di droghe. Le ragazze risultano residenti nella provincia di Ferrara. Domani è in programma l'udienza di convalida.

