Ferrara, auto travolge due ragazzi in bici: morto un 17enne, grave l'altro giovane

di Redazione web

Incidente a Ferrara, un'auto ha travolto due ragazzi in bici: morto un 17enne, grave l'altro giovane. Lo schianto fatale per il 17enne è avvenuto ieri sera vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa.

L'automobilista, che inizialmente non si era fermato, poco dopo si sarebbe presentato sul luogo dell'incidente.

Grave l'altro ragazzo rimasto ferito

Sul posto, il 118 e la Polizia locale, che ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.

È successo intorno alle 22, il ferito è stato trasportato all'ospedale di Cona, nel Veneziano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 09:26

