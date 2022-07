Ferrara, pensionata di 62 anni morta in casa per avvelenamento. Donna sospettata trattenuta in caserma

di Redazione web

Una donna italiana di 62 anni, vedova e madre di una figlia, è stata avvelenata nella sua abitazione in via Ortigara, a Ferrara. È successo nella notte. Il corpo della vittima era in posizione seduta, ormai esanime, sul corridoio.

Sul posto i carabinieri che hanno sentito familiari e amici. Al vaglio la posizione di una persona, portata in caserma. In queste ore le attenzioni, secondo la stampa locare, si starebbero concentrando sulla figlia della donna, 38 anni, molto nota in città.

