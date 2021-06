Muore in mare dopo aver salvato la figlia e due ragazze in balia delle onde

E' Fernando Porcu, 60 anni di Villamar, centro a una quarantina di chilometri da Cagliari, l'eroe morto a Marina di Arbus dopo aver salvato la figlia e altre due sue amiche. Secondo quanto raccolto dall'ANSA dalla Guardia costiera di Oristano, l'uomo infatti avrebbe messo in salvo anche una terza ragazzina prima di accasciarsi sulla battigia privo di forze.

L'allarme è scattato alle 14.30. Il sessantenne, rendendosi conto che la figlia e le sue amiche erano in difficoltà tra le onde, si è immediatamente gettato in mare. Ha lottato per diversi minuti in acqua per trascinare a riva le tre ragazzine. Sembrava la classica avventura a lieto fine. Ma l'uomo si è accasciato sulla battigia e non si è più ripreso nonostante i tentativi di rianimazione. La figlia è stata immediatamente portata in ospedale per accertamenti: non sarebbe grave. Mentre le altre due amiche- secondo le prime informazioni raccolte - starebbero bene.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Giugno 2021, 20:26

