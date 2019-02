Si apre una voragine davanti alla scuola: un'auto ci finisce dentro

FERMO - Paura questa mattina in via Bellesi, a Fermo, per una voragine che si è improvvisamente aperta sulla strada. Il cedimento è avvenuto a pochi passi dall'ingresso dell'Iti Montani, in un momento di traffico intenso, ed ha provcato una certa apprensione. Anche perchè un'auto, con a bordo tre ragazzi, ci è finita dentro. Per fortuna nessuna grave conseguenza per i tre giovani, comunque scossi dall'accaduto. La voragine è profonda alcuni metri, la Polizia ha provveduto a chiudere la strada. Ultimo aggiornamento: 13:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA