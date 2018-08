Venerdì 31 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FERMO - E’ un richiedente asilo pakistanoperchè adescava ragazzine tra i 10 e i 14 anni e chiedeva foto nude con cui poi le ricattava. Il giovane era ospite in una comunità di Porto Sant’Elpidio dove da 24 ore si è scatenato un putiferio. La nazionalità dell’orco, a quanto pare, è stata volutamente taciuta per cercare di evitare l’ondata di reazioni che inevitabilmente si registrano soprattutto su episodi che riguardano cittadini stranieri.Ieri mattina il pedofilo è stato sentito per l’interrogatorio di garanzia dal Gip Leopardi e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha confermato il fermo e disposto il suo trasferimento in carcere a Fermo. «L’ho incontrato solo per pochi minuti - ha dichiarato il legale di fiducia Giuseppe Lufrano - durante i quali gli ho spiegato le sue prerogative e lui ha deciso di non rispondere alle domande del magistrato. Lo sentirò più nei dettagli della vicenda nei prossimi giorni». La censura sul suo nome sta generando un effetto bomba. Gli elpidiensi chiedono lo stesso trattamento che viene riservato a tutti i soggetti socialmente pericolosi che hanno visto il loro nome e cognome sui i giornali «anche in questo caso deve venire a galla il nome del pedofilo» il grido che si sta diffondendo sui social.