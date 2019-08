Fa una gara di apnea con un amico e finisce in ospedale. Grave sedicenne

Nei pressi della spiaggia di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, un ragazzo di 16 anni è in gravissime condizioni dopo avere rischiato di annegare nell'acqua bassa. Secondo le prime testimonianze, il ragazzo non si sarebbe più rialzato nel bel mezzo di una gara di apnea con un suo amico.



A salvare il sedicenne, originario di Loreto (Ancona), sono intervenuti un'ambulanza e l'elisoccorso, atterrato nella zona del grattacielo di Porto San Giorgio, che poi ha trasportato il ragazzo intubato all'ospedale di Fermo.

Domenica 11 Agosto 2019, 17:20

