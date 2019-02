Donna trovata morta in cucina: il corpo in una pozza di sangue

Ultimo aggiornamento: 14:14

Trovata morta in casa una donna di 52 anni. La scoperta choc in un appartamento di due piani in contrada Misericordia a Fermo. Il corpo della 52enne era in cucina in una pozza di sangue.Tracce di sangue sono state trovate anche sulle scale. La donna abitava da sola, a dare l'allarme stamane sono stati dei familiari. Sul posto i carabinieri, il 118 e la polizia scientifica. Mistero sulle cause della morte, tra le ipotesi c'è anche quella di un malore che avrebbe colpito la donna: caduta dalle scale si sarebbe trascinata fino in cucina.