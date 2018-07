Bambino risponde male alla babysitter, sconosciuto gli molla un ceffone in strada

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Episodio da chiarire quello che è verificato in piazza a Fermo dove un uomo ha dato un ceffone a un bimbo di 4 anni che si era rivolto in maniera irrispettosa contro la tata. Il piccolo stava giocando e la tata lo avrebbe ripreso ma per tutta risposta ha ottenuto una espressione poco carina. La tata non ci ha fatto caso. Ma all’improvviso è intervenuto un uomo che stando al racconto della donna, ha detto: «lo fa lei o lo faccio io?”. Cosa? ha detto la donna: l’uomo parlava di un ceffone. E così ha dato uno schiaffo al piccolo che è stato portato al pronto soccorso, due giorni di prognosi. I genitori annunciano una denuncia.