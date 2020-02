Fermato senza patente per tre volte: multa record di 11mila euro

ARZIGNANO - E' stato fermato per ben tre volte dalla polizia locale di Arzignano, nel giro di poche settimane, senza patente, assicurazione e revisione. E così alla fine, oltre alla denuncia, dovrà pagare una multa record, di quasi 11mila euro, con il valore totale che si è assommato con i vari verbali. Protagonista della vicenda un automobilista di 52 anni, S.V., residente a Crespadoro, altro paese della vallata del Chiampo.



L'uomo è stato sottoposto a un controllo stradale per ben tre volte nel giro di tre settimane, pur non avendo i requisiti per guidare. Le prime due volte (il primo fatto risale al 7 gennaio) era a bordo di una Fiat 600, il cui mezzo gli è stato sottoposto a sequestro, così come la patente ritirata. gli è stata ritirata.



Nell'ultima occasione, il 29 gennaio è stato fermato una terza volta, in questo caso a bordo di una Peugeot 206, anche questa sprovvista di assicurazione. In questo caso gli è stata elevata una sanzione di 3.786 euro che assieme alle prime due ha portato ad un totale di 10.711 euro. Anche la Peugeot è stata sottoposta a sequestro. Mercoledì 5 Febbraio 2020, 14:42

