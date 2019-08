Verona. Dalle risate e alle foto panoramiche al bilancio di sette feriti (nessuno grave) nel ribaltamento di un trenino monorotaia all'interno di Movieland, area a tema dedicata al cinema nel parco divertimenti di ambulanze. Il



scontro in volo tra un aereo e un elicottero: 7 morti, anche il pilota italiano Paura e feriti al parco divertimento Canevaworld di Lazise, in provincia di. Dalle risate e alle foto panoramiche al bilancio di(nessuno grave) nel ribaltamento di un, area a tema dedicata al cinema nel parco divertimenti di Canevaworld , a Lazise nella zona del Lago di Garda. Sono ancora da chiarire le cause dell'incidente. In soccorso dei feriti sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elicottero di Verona Emergenza e tre. Il trenino viaggia sopra tutto il parco, consentendo ai turisti una visione dall'alto dell'intera area: un classico in tutti i parchi divertimento. Sul trenino al momento dell'incidente c'erano tanti bambini.

Due bambini tra i sette feriti per l'incidente avvenuto alle 17.15 nel parco divertimenti Movieland di Lazise (Verona), dove per cause ancora da accertare si è rotta la monorotaia di un'attrazione. I vigili del fuoco di Bardolino, intervenuti sul posto, hanno soccorso i passeggeri dell'attrazione «Back to the Backstage», una monorotaia che percorre tutto il perimetro del parco ad un'altezza di circa 3 metri. I feriti sono stati assistiti dal personale del Suem 118, intervenuti con più ambulanze. Successivamente gli operatori dei vigili del fuoco hanno portato a terra anche le altre 7 persone rimaste bloccate sui vagoni del convoglio successivo. Sono in corso le verifiche tecniche per chiarire le dinamiche dell'incidente.





Tre feriti sono stati trasportati a



Nel parco oggi si era verificato anche un altro incidente, fortunatamente senza conseguenze. A quanto ricostruito dallo stesso parco, una delle barche dell'attrazione KittSuperjet durante le manovre ha imbarcato più acqua del dovuto e ha perso galleggiamento. Non c'è stato alcun problema tecnico o legato alla conduzione del mezzo da parte dei piloti che si sono adoperati immediatamente secondo le procedure di sicurezza previste accompagnando a riva gli ospiti, dotati tutti del salvagente obbligatorio. L'infermeria ha verificato l'assenza di problemi ai passeggeri. L'attrazione ha riaperto regolarmente dopo aver rimosso la barca. Tre feriti sono stati trasportati a Verona , al Polo Confortini di Borgo Trento, altri quattro all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda. La monorotaia viaggia a velocità ridotta e, appunto, permette ai visitatori di attraversare il parco osservandolo dall'alto. Nessuna delle sette persone trasportate all'ospedale sarebbe in gravi condizioni.

