Ferisce una ragazza minorenne con un taser, 38enne denunciato

Ha ferito una ragazza minorenne con un dissuasore elettrico, o taser, e per questo è stato denunciato dai carabinieri. Protagonista della vicenda un 38enne di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia.

Tutto è iniziato da una serie di scherzi che l'uomo stava subendo: da tempo, alcuni ragazzi citofonavano a casa sua per poi scappare. Esasperato, il 38enne è sceso in strada armato di taser e si è diretto verso un gruppetto di adolescenti, per poi colpire una ragazzina che lui riteneva essere l'autrice dello scherzo. La reazione eccessiva dell'uomo ha causato, nell'adolescente, una contusione alla parete addominale e una ustione di primo grado alla cute, giudicate guaribili in sette giorni.

I carabinieri, dopo la denuncia dei genitori della ragazza minorenne, hanno denunciato il 38enne per lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Sequestrato il taser, modello multifunzione Dimming Light Flash light 288.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 10:32

