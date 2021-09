Esce per tagliare l'erba e scivola nel canale: Ferdinando trovato morto

Scivola nel canale mentre sta tagliando l'erba e muore. E' accaduto stamattina a Nervesa della Battaglia (Treviso), il corpo dell'uomo è stato ritrovato a Giavera del Montello in via Schiavonesca vecchia incontro con via Bolè. Verso le 10 il cognato di Ferdinando Simion, 86 anni, ha lanciato l'allarme. Lo riporta Il Gazzettino.

In via Riscossa, nella frazione di Sovilla, è stato trovato il tosaerba con cui l'anziano stava eseguendo lavori di sfalcio lungo la sponda del canale. Di lui invece nessuna traccia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, muniti anche di gommone, i carabinieri della compagnia di Montebelluna e i sanitari del Suem 118. Poco prima di mezzogiorno ogni speranza si è spenta: l'uomo è stato trovato morto nel canale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 15:40

