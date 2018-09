Romano senior è il primo sostenitore del nipote, lo ha incentivato e aiutato nell'intraprendere la carriera motociclistica: quanto è successo ieri lo ha visto in tv, ma è difficile commentare anche per lui. «Mio nipote è rientrato ad Ascoli, ma non sono ancora riuscito a parlarci; ho provato a telefonargli ma ha il telefono staccato» ha detto all'agenzia Ansa mentre chiudeva il negozio.

Il nonno di Fenati è comunque convinto che, come ha detto oggi suo nipote, non c'era intenzione di fare del male a Manzi. «Era stato penalizzato poco prima da lui e gli ha toccato il freno per fargli capire che non andava bene quello che aveva fatto». Ha solo toccato la leva del freno o l'ha tirata? «L'ha solo toccata» risponde con pacatezza nonno Romano all'Ansa. Poi saluta allargando le braccia.