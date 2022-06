Femminicidio a Vicenza, il dramma della figlia di Gabriela: pochi mesi fa aveva perso il fidanzato in un incidente

Nella tragica storia di Vicenza, il doppio femminicidio in cui sono state uccise Lidia Miljkovic e Gabriela Serrano, rispettivamente ex compagna e compagna del killer Zlatan Vasiljevic (poi suicida) si aggiunge un ulteriore dramma. È quello della figlia di Gabriela, la ventenne Nicoll Naja, che sui social ha espresso il suo dolore per quanto accaduto alla mamma: per lei è il secondo lutto in meno di un anno, perché il 7 agosto del 2021 aveva perso anche il fidanzato Davide, morto a 25 anni in un incidente stradale.

Doppio femminicidio a Vicenza: Zlatan ha ucciso prima Gabriela e poi Lidia

«Tutte le persone che amo di più mi lasciano qui. Spero che tu smetta di soffrire», le strazianti parole di Nicoll. Davide morì in un incidente in moto avvenuto a Sottomarina (Venezia) dopo una giornata trascorsa al mare. Nicoll al momento dell'omicidio della mamma era all'estero, così come il papà, alle Baleari, spiega il quotidiano Il Gazzettino: la telefonata in cui si raccontava a entrambi quello che era successo è arrivata nel pomeriggio, dopo il ritrovamento di Vasilijevic in auto insieme alla stessa Gabriela, entrambi morti.

Il compagno di Lidia: «Colpa dei giudici, ora vengano a vedere la bara e guardino in faccia i figli»

«Non so che senso ha la vita, perché tutto succede, perché tutte le persone che amo di più mi lasciano qui», scrive Nicoll. «Mai avrei pensato a un'altra dipartita, mai alla tua, mai avrei pensato di perdere la mia mamma. Ho perso le persone più allegre e buone della mia vita. Mi lasci qui da sola con mia sorella, che ti ama tanto, che ha dovuto passarne tante. Non ti ho mai detto abbastanza quanto ti amassi, quanto eri importante per me». «Spero che tu smetta di soffrire e, se esiste davvero qualcos'altro, che tu possa vivere senza preoccupazioni e felice. Tutti ti ricordano come la bella persona che sei, sempre sorridente e buona».

«Lassù non sei sola, nonna Ana e Davide ti aspettano» scrive Nicoll. Davide è Davide Cecchinato, il suo fidanzato morto lo scorso agosto a 25 anni: i due stavano insieme da quando lei era una ragazzina, e la giovane era molto legata anche ai suoi genitori. Avevano passato la giornata insieme a Sottomarina, lei in auto con le amiche, lui arrivato sulla moto comprata un paio di mesi prima. Dopo cena si erano salutati: lei era tornata in auto, lui in moto, ma un brutto incidente gli aveva tolto la vita. Ora questo nuovo lutto, per una ragazza che a vent'anni non meritava così tanta sofferenza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA