Donna uccisa a coltellate in casa della madre, arrestato il cognato

Femminicidio nel ragusano. Una donna di 52 anni, Rosalba dell'Albani (e non Costantina, come emerso in un primmo momento), è stata uccisa a coltellate dal cognato, Mariano Barresi, di 66 anni, che è stato arrestato dai carabinieri. Il delitto è avvenuto a Giarratana, nel Ragusano nella casa della madre della vittima, dove la donna si trovava per accudirla di notte.

Cosa è successo

La 52enne è la moglie di un brigadiere dei carabinieri in servizio a Ragusa. L'omicida è il marito di una sorella della donna. Secondo quanto si è appreso, il delitto sarebbe stato commesso la notte scorsa. L'uomo avrebbe colpito con un coltello la cognata mentre la donna era a casa della madre che abitava nella stessa palazzina. Il movente pare sia da collegare a pregresse liti familiari. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ragusa.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Marzo 2023, 12:53

