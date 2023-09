Femminicidio a Salerno, Maria Rosaria uccisa a 38 anni: i figli non erano in casa. «Li ha fatti uscire, poi l'ha accoltellata»

di Redazione web

Ha ucciso la moglie, poi ha chiamato i carabinieri. L'ennesimo femminicidio è avvenuto in una frazione di Battipaglia, in provincia di Salerno, all'interno dell'abitazione della coppia. La vittima si chiamava Maria Rosaria Troisi e aveva 38 anni, il suo corpo è stato trovato riverso e insanguinato: visibile e probabile causa della morte una coltellata infertale alla gola, anche se si attende l'autopsia per accertare se la donna sia stata colpita anche in altro modo.

I figli non erano in casa

Al momento del delitto i due figli della coppia, di sette e nove anni, non erano nella villetta della frazione Lago, che dista una manciata di chilometri dal centro di Battipaglia, popoloso centro costiero del Salernitano noto per il turismo e la ristorazione, ma soprattutto per la florida produzione delle mozzarelle di bufala. C'è chi sostiene che l'uomo avrebbe di proposito fatto uscire i figli per non assistere alla lite finita nel femminicidio. Una voce insistente sulla quale gli investigatori stanno cercando riscontri.

Chi era la vittima

Marito e moglie si erano trasferiti qui di recente, in una delle abitazioni di una zona affollata soprattutto da case vacanza e tornata silenziosa a settembre.

Come l'ha uccisa

Carabinieri e procura stanno approfondendo le dinamiche familiari mantenendo intanto uno stretto riserbo. Si sta verificando se in casa ci fossero litigi o eventuali attriti tra i due. In ogni caso stamane la tragedia, con l'uomo che ha brandito un coltello, probabilmente afferrato in cucina, colpendo a morte la consorte. Lui stesso avrebbe chiamato i carabinieri per confessare l'accaduto. Per lui l'accusa è di omicidio volontario.

