Femminicidio ad Apricena, uccide la moglie in cucina con 4 colpi di pistola: arrestato 56enne

Spara alla moglie quattro colpi di pistola e la uccide. L'ultimo caso di femminicidio arriva da Apricena, paese in provincia di Foggia. L'uomo, un 56enne, ha presumibilmente colpito e ucciso la donna e madre dei suoi figli ed è stato arrestato venerdì mattina. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati alcuni vicini che hanno udito i colpi di pistola.

Cosa è successo

Il presunto omicida ha provato a sfuggire ai carabinieri asserragliandosi in casa. Poi, dopo alcuni minuti di mediazione, ha ceduto ed è finito in manette. Il cadavere della vittima, una quarantenne, è stato trovato in cucina con 4 colpi al torace. In segno di cordoglio e vicinanza, il sindaco di Apricena Antonio Potenza ha sospeso tutte le attività natalizie in programma per la giornata di oggi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 15:39

