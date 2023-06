Iter più veloce, braccialetto elettronico e pene maggiorate per i violenti recidivi

di Alessandra Severini

L’orrore e la rabbia che hanno seguito l’assassinio di Giulia Tramontano spingono il governo a varare disposizioni più severe per chi uccide una donna. L’elenco delle donne vittime di violenza infatti è senza fine: solo nel 2023 sono 47. Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo ddl che intende irrobustire le misure esistenti e correggere le parti che non funzionano. Al provvedimento, che rafforza soprattutto la prevenzione per evitare che i cosiddetti reati spia degenerino in fatti più gravi, hanno lavorato il ministero degli Interni assieme a quello della Giustizia e della Famiglia. Il governo chiederà ora al Parlamento la procedura d’urgenza per l’approvazione del disegno di legge.

BRACCIALETTO ELETTRONICO

Il suo uso viene ampliato. Attualmente l’applicazione della misura è a discrezione del giudice, previo il consenso dell’indagato. Con la nuova normativa per i reati legati alla violenza di genere l’applicazione diventerebbe automatica, sempre con il consenso, a meno che il giudice non lo ritenga necessario. Il braccialetto elettronico impone l’obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vittima. Viene inoltre introdotta la misura della sorveglianza speciale, oltre che per stalking e maltrattamenti, anche per tentato omicidio, revenge porn, e per la deformazione permanente dell’aspetto, vale a dire le aggressioni con l’acido.

LE PENE

Previsto poi un aumento delle pene per i recidivi.

FLAGRANZA DIFFERITA

Viene disciplinato poi l’arresto in flagranza differita. Si considera comunque in stato di flagranza colui che «sulla base di documentazione video e fotografica o di altra documentazione dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le 48 ore dal fatto».

ITER VELOCI

Altre norme vogliono rendere più veloci gli interventi giudiziari. I pubblici ministeri dovranno agire entro 30 giorni per valutare il rischio e quindi l’esistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure cautelari, 30 giorni anche per i giudici che dovranno decidere sulle stesse. Prevista poi l’attribuzione dei fascicoli di reato agli stessi magistrati per favorire la specializzazione nella trattazione dei processi in materia di violenza domestica e di genere.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 06:00

