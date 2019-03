di Simone Pierini

Il convegno sulla famiglia che si svolge a Verona é osteggiato dai gay e generi affini, i quali non hanno ancora capito che tutta l ‘umanità é venuta al mondo grazie alla vagina e a un pene che l’ha fecondata. L’ano, per quanto rispettabile, non ha mai procreato. — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 29, 2019

#la@Gruber dice che lei ha più diritto dei suoi ospiti di parlare di aborto. Perché é femmina. Ma si dimentica di essere in menopausa quindi non ha più titoli dei maschi per discettare del tema. — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 29, 2019

Sono tutti furibondi perché a Verona al convegno sulla Famiglia hanno mostrato l’effigie di un feto , ma nessuno si é scandalizzato che i feti vengano eliminati come spazzatura. Uccidere le creature senza il loro assenso va bene, concedere la eutanasia é vietato. Imbecilli. — Vittorio Feltri (@vfeltri) March 29, 2019

«Il convegno sulla famiglia che si svolge a Verona è osteggiato dai, i qualiche l’ha fecondata.. Così su Twitter. Il giornalista si scaglia contro le critiche di questi giorni e non risparmia frecciatine anche a«La Gruber dice che lei ha più diritto dei suoi ospiti di parlare di aborto perché è femmina. - scrive in un altro tweet attaccando la collega di La7 - Maquindi non ha più titoli dei maschi per discettare del tema».«De Angelis dice che dilaga l’omofobia e il razzismo. Secondo me dilaga l’omofilia e il desiderio di accogliere tutti per poi abbandonarli nella strade senza avere mezzi per soccorrerli». Aggiunge Feltri sul suo profilo che poi commenta anche il gadget del feto distribuito al convegno. «Sono tutti furibondi perché a Verona al convegno sulla Famiglia hanno mostrato l’effigie di un feto - scrive Feltri - ma. Uccidere le creature senza il loro assenso va bene, concedere la eutanasia è vietato. Imbecilli».