Feltri attacca: «Greta Thunberg stupidina. Riscaldamento globale? Vive in Svezia, dovrebbe essere contenta»

Greta continua a strillare perché il pianeta si scalda. Lei però vive in Svezia dove fa un freddo cane e dovrebbe essere contenta di godere di un po’ di tepore. Stupidina. — Vittorio Feltri (@vfeltri) 20 marzo 2019

I ragazzi vogliono cambiare il mondo eppure non riescono a cambiare neanche se stessi, pieni di droga e di vizi vari. Segnalo loro uno studio del Nobel Rubbia: negli ultimi 15 anni la temperatura è di minuita dello 0, 2. Bisogna studiare, non urlare a capocchia. — Vittorio Feltri (@vfeltri) 16 marzo 2019

contro. Il giornalista in un tweet scritto ieri ha polemizzato, in maniera ironica, sulla ragazzina attivista per l’ambiente,in tutto il mondo il venerdì. In migliaia hanno sfilato in corteo anche venerdì scorso in diverse città d’Italia.Feltri ha dato alla giovane Thunberg, proposta nelle ultime settimane per il Premio Nobel per la pace, della ‘stupidina’: «Greta continua a strillare perché il pianeta si scalda. Lei però vive in Svezia dove fa un freddo cane e dovrebbe essere contenta di godere un po’ di tepore. Stupidina», twitta Feltri.Pochi giorni prima, il giornalista ed ex direttore di Libero e Il Giornale aveva già parlato dell’argomento, pur senza nominare Greta: «I ragazzi vogliono cambiare il mondo eppure non riescono a cambiare neanche se stessi, pieni di droga e vizi vari - scriveva - Segnalo loro uno studio del Nobel Rubbia: negli ultimi 15 anni la temperatura è diminuita dello 0,2. Bisogna studiare, non urlare a capocchia».