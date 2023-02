Fedez e Sfera Ebbasta chiamati a testimoniare sulla strage di Corinaldo: convocati per venerdì prossimo

Fedez e Sfera Ebbasta sono stati chiamati a testimoniare nel processo bis della Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 morirono cinque minorenni e una mamma di 39 anni, schiacciati da una folla in fuga per lo spruzzo di una sostanza urticante.

In tribunale ad Ancona

I due rapper, chiamati come testi dell’accusa, dovranno presentarsi in tribunale ad Ancona alle 9.30 del 24 febbraio. Nello specifico, riporta il Corriere Adriatico, Fedez dovrà riferire sul locale dove è stato ospite due volte, una il 23 dicembre del 2015 e l’altra il 27 febbraio del 2016, prima della strage. Sfera Ebbasta testimonierà invece quanto accaduto nella serata della tragedia, quando era sul palco per esibirsi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Febbraio 2023, 09:35

