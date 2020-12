Leggo pubblica i suoi errori e anche Fedez gli fa i complimenti: «Un modo intelligente per combattere le fake news»

Leggo pubblica per il secondo anno consecutivo la lista dei suoi errori commessi su sito e versione cartacea, e l'iniziativa intasca consensi. La filosofia dell'ammettere i propri sbagli con l'impegno a fare sempre meglio è piaciuta anche a Fedez, che su Twitter ha commentato: «Un modo intelligente per combattere le fake news! Che bello». Il rapper recentemente premiato con l'Ambrogino d'Oro insieme alla moglie Chiara Ferragni (stesso riconoscimento ottenuto da Leggo lo scorso anno) è da sempre impegnato nella lotta contro la diffusione di notizie false, e ha condiviso i suoi complimenti con oltre due milioni di followers.

Un modo intelligente per combattere le fake news! Che bello 💖💫 https://t.co/biqrMcYQwI — Fedez (@Fedez) December 22, 2020

Abbiamo chiesto scusa ai nostri lettori per le imprecisioni pubblicate 2020, e la prassi è stata apprezzata sui social anche dagli addetti al settore della comunicazione, come Caterina Collovati che ha parlato della nostra iniziativa su TeleLombardia. La prima pagina di Leggo è arrivata persino in Messico, dove hanno apprezzato lo scambio produttivo tra lettori e giornalisti.

Bella la scelta di @leggoit che per il secondo anno consecutivo pubblica l'elenco delle notizie sbagliate - https://t.co/IYHVNmk4Kc - Da leggere l'editoriale del direttore @davidedesario "I lettori ci migliorano" pic.twitter.com/IkMLvSUIXr — Pier Luca Santoro (@pedroelrey) December 22, 2020

Buen día desde México. Escuchar a los lectores e interactuar con ellos eleva la calidad del medio y también sus ingresos. Éxito con sus lectores. ¡Saludos! — YeseniaToroReyna (@ytr0810) December 22, 2020

