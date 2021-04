Federico, trovato morto a 19 anni in camera sua. La madre: «Hanno detto un infarto ma troppe cose non tornano»

Federico Tedeschi è stato trovato morto nella sua camera. Per la Procura si sarebbe trattato di infarto e il caso è stato archiviato come morte naturale, ma la famiglia è convinta che le cose siano andate diversamente e da tempo cerca di indagare sulla scomparsa del giovane di appena 19 anni.

I fatti risalgono al 26 novembre 2017, quando il giovane viene trovato privo di vita nella sua stanza dalla sorella Ludovica. «Andava in palestra, quindi era sempre sottoposto alle visite medico/sportive», racconta la mamma Emanuela a Le Iene, che non crede alla tragica morte naturale del figlio. Nel programma viene ricostruito quello che è successo il giorno della morte del ragazzo.

Tornando a casa dalla messa la mamma racconta: «Noto che la grata di casa era completamente spalancata», un elemento già strano visto che uscendo l'aveva vista socchiusa, ma ha pensato fosse rientrato e stesse dalla nonna a mangiare. Quando poi torna il padre nota la stanza chiusa e crede che il figlio sta dormendo fino a quando non viene trovato il corpo dalla sorella. Quella porta prima aperta e poi chiusa fa pensare alla famiglia che ci sia stato movimento. Poi la donna racconta quando ha visto il ragazzo: «Alzo la spalla e vedo tutto questo sangue che esce dalla sua bocca. Ricordo il suo visto imbrattato di sangue solo sul lato destro, le labbra tumefatte, una pagnotta al posto della guancia destra», come se qualcuno lo avesse picchiato.

La mamma chiama dei consulenti che parlano di morte per asfissia, mentre per la Procura sarebbe stato un infarto. Gli operatori del 118 che per primi intervengono sul posto non avrebbero sospettano un’aggressione. «La dottoressa mi dice: per me è un sospetto ictus», racconta la madre di Federico. La donna racconta alla polizia le anomalie che aveva notato nella grata ma ribadiscono la tesi del malore. «Il pubblico ministero a casa non è venuto, così come la polizia scientifica», racconta la madre di Federico. Emanuela ha però ‘sigillato’ la stanza di suo figlio, così da preservare tutte le stranezze che aveva visto per farle analizzare in un secondo momento.

Il perito della famiglia trova tracce di sangue sospette, ditate, tutti elementi che potrebbero essere approfonditi ma che non lo sono. Il cadavere del ragazzo viene analizzato da un primo medico che non esclude la morte per cause violente, poi un secondo dottore parla di cause naturali e il caso viene chiuso. Oggi però la famiglia chiede giustizia convinta che qualcuno sia entrato e abbia ucciso di botte Federico. «Io non avrei avuto nessun dubbio sulla morte naturale per infarto di mio figlio se la grata fosse rimasta chiusa, in casa non ci fosse stato nessun segno o impronta, il corpo di mio figlio fosse rimasto nel letto», spiega Emanuela: «Non avrei avuto nessun dubbio se le ciabatte fossero rimaste al loro posto. Perché le ciabatte di mio figlio io non le ho più trovate», come sono state cancellate anche le ultime chiamate dal telefono del giovane.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 16:50

