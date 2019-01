Federico muore a 16 anni: tragico schianto in scooter contro un'auto

Un ragazzino di 16 anni,, è morto questa mattina in Sicilia a bordo di uno scooter, un Liberty, che si è scontrato con una Golf. Uno schianto fatale, sulla Strada Statale Palermo-Sciacca all'altezza dello svincolo per Altofonte.Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto anche le volanti della polizia di Stato, gli agenti della polizia municipale di Palermo ed il personale dell'Anas per gestire le prime fasi di soccorso. Lunghe code si sono registrate in entrambe le direzioni.