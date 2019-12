Federico Moccia: «Roma è unica per monumenti, bellezza e cucina»

Federico Moccia, ora in libreria con "La ragazza di Roma Nord": Roma nel 2018 è salita di tre posizioni, ha notato questo cambiamento?

«Sicuramente alcune zone hanno vissuto un miglioramento, ma per altre c’è ancora molto da fare».



Qual è la caratteristica migliore della Capitale?

«Il fatto che nelle diverse zone riescano a convivere l’antichità, come la bellezza monumentale dei Fori e la modernità di luoghi come l’Auditorium o il Ponte della musica».



E invece il punto più critico?

«Sicuramente il traffico. Un incidente riesce a bloccare la viabilità dell’intera città».



Si trasferirebbe a Milano?

«Ci vado spesso per lavoro, mi piace la sua natura di città europea. Vivere a Milano, perché no? Anche se ogni tanto dovrei tornare, perché amo troppo la cucina romana» Martedì 17 Dicembre 2019, 08:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA