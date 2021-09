Federico Lugato scomparso in Val Zoldana, l'appello della moglie: «Aiutatemi». Tra i sentieri 200 volontari

Scomparso durante una passeggiata in montagna, per Federico Lugato è scattata una vera e propria gara di solidarietà. A lanciare l'allarme per prima è stata la moglie Elena Panciera che non vedendolo tornare si è preoccupata e ha chiesto aiuto non solo alle autorità ma anche al web e a chiunque voglia dare un piccolo contributo. La risposta della gente è stata considerevole.

Il 39enne era andato a fare una passeggiata in montagna in Val Zoldana. Partito alle 9 del 26 agosto scorso doveva tornare per pranzo, ma non si è più visto. Da quel giorno la moglie non si è mai fermata, ha chiesto ad amici e volontari di continuare a cercarlo, ha avviato una raccolta fondi per sostenere le ricerche, non si è mai voluta arrendere sostenendo che Federico è ancora vivo e probabilmente ha bisogno di aiuto.

Elena continua a non arrendersi, sostiene che il marito è abituato a vivere in ambiente impervio, è uno scout, abituato alla montagna, per questo crede che sia vivo ma in difficoltà, altrimenti sarebbe di certo tornato a casa. Finora sono 200 le persone che hanno partecipato alle ricerche che proseguiranno anche nei prossimi giorni, con loro almeno sessanta uomini fra Soccorso Alpino, Vigili del fuoco, Guardia di Finanza e carabinieri. I soldi della raccolta servono a fornire pasti ai volontari che stanno aiutando le autorità, ha spiegato la donna.

