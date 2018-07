Federico, pilota di aerei di 31 anni morto in vacanza: stava facendo kitesurf

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pilota di aerei muore mentre da kitesurf. E’ successo a Marsala, in Sicilia sabato pomeriggio dove il giovane pilota era in vacanza. A perdere la vita Federico Laudani, 31 anni, di Tivoli. Il pilota da tempo viveva a Pisa dove faceva base per Ryanair.Laudani è stato colto da improvviso malore, finendo in acqua in località Stagnone, zona molto amata da chi pratica il kitesurf. Per il giovane sono stati inutili i soccorsi, il corpo è stato recuperato dall’Ufficio circondariale marittimo di Marsala. Sembra escluso che la morta possa essere stata causa da un incidente con un altro kiteserfur, al vaglio invece un’errata manovra.