Federico Chiesa, incidente stradale a Firenze con la Mini Cooper

Incidente stradale per Federico Chiesa. L'attaccante della Fiorentina è rimasto coinvolto nel pomeriggio in un incidente stradale a Firenze. Sul posto 118 e polizia municipale. Dalle prime informazioni, il calciatore sarebbe rimasto illeso.



Chiesa guidava una Mini Cooper che avrebbe urtato un mezzo a due ruote. Il motociclista è stato soccorso e ricoverato a Careggi. La polizia municipale sta accertando la dinamica del sinistro, avvenuto fra piazza Puccini e via Baracca. I mezzi si sono affiancati e si sarebbe verificato l'urto in cui lo scooterista è finito a terra.