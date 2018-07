Federico Aldrovandi, l'immagine vietata negli stadi: «È provocatoria verso le forze dell'ordine»

Uno spazio pubblico ain memoria di, ilneldopo un controllo della polizia. La proposta del, nell'ordine del giorno in Consiglio comunale, trova il favore delma anche la netta contrarietà diIl Partito Democratico ha chiesto di intitolare un giardino o una piccola via al ragazzo ferrarese, deceduto all'alba del 25 settembre di 13 anni fa, ma ha subito incontrato l'opposizione del centro-destra., di, ha commentato così l'ordine del giorno: «Veramente imbarazzante, strumentalizzano il nome di Aldrovandi come un vessillo per dare voce ad un mondo che vuole, per tradizione, dipingere le forze dell'ordine come brutte e cattive».Anche la, per voce di, ha criticato la proposta: «Non era un martire, ma solo la vittima di un caso di cronaca, non possiamo mica dare un'onorificenza a tutte le vittime di reati».A differenza di Lega e Fi, ilha votato a favore dell'ordine del giorno del Pd., esponente pentastellato a Bologna, ha dichiarato: «Sono favorevolissimo, è chiaro che non sia un attacco alla polizia, ma la volontà di ricordare chi, da innocente, è stato ucciso barbaramente». Lo riporta La Repubblica , assessore alla Cultura del comune felsineo, è stato molto duro dopo la presa di posizione del centro-destra: «Vogliamo e dobbiamo prendere posizione anche contro chi vive le istituzioni repubblicane col motto 'Me ne frego'. Noi, come istituzioni, vogliamo portare avanti l'idea democratica dello Stato, delle forze dell'ordine e dei servizi svolti per la pubblica sicurezza. Chi non prende posizione finisce per legittimare certe cose, senza dimenticare che laè quel partito che ha portato in Parlamento uno come, già segretario del, il sindacato di polizia che aveva omaggiato con applausi i poliziotti condannati per l'omicidio una volta reintegrati in servizio».