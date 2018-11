Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In studio aparla la mamma di, la donna uccisa in casa sua insieme a suo figlio dall'ex marito. Laquello che è successo, ammettendo che non era entusiasta della scelta della figlia, ma ricorda tappa dopo tappa il rapporto di Federica con Luigi e il modo drammatico in cui si è concluso.Federica nel 2010 incontra Luigi, molto più grande di lei di 21 anni e tra i due nasce l’amore, si sposano e nasce Andrea. Con il tempo Luigi diventa silenzioso e nervoso e lei lo vuole lasciare, il giorno della loro udienza per la separazione dall’avvocato però Federica non si presenta: nella loro casa lei e il piccolo Andrea vengono uccisi dal padre che poi si toglie la vita. La mamma in diretta racconta: «Quando sentivano queste storie alla tv sembravano così lontane, invece è successo proprio a noi». La donna racconta che Federica e Luigi si sono incontrati quando lei aveva 13 anni, mentre lavoravano in un’associazione di volontariato. Poi ognuno ha preso la sua strada: lei si laurea, diventa arbitro di pallavolo, fino a quando non si rincontra con Luigi. Federica dopo qualche mese resta incinta: «Io e mio marito siamo rimasti scioccati, ma le abbiamo detto che non era necessario sposarsi, ma alla fine prendono questa decisione».Qualche anno dopo Luigi viene denunciato da una ragazza che lo accusa di stupro. «Noi e Federica gli diamo fiducia, ma lui cambia molto: diventa scostante, ombroso. Federica inizia ad avere dei dubbi e scopre che lui aveva una doppia vita, così decide di mettere da parte l'amore, ci contatta e ci dice che vuole separarsi anche se è ancora molto innamorata». Luigi acconsente, senza drammi, ma il giorno dell'appuntamento dall'avvocato lei non arriva. «Sapevo che era successo qualcosa», racconta la donna: «Luifi ha prima ucciso nostra figlia in casa loro, noi abbiamo bussato ma nessuno ha risposto. A quel punto siamo andati nella casa in campagna e li abbiamo visto Andrea morto in terra e accanto a lui suo padre. Poi siamo tornati indietro e abbiamo visto anche il cadavere di Federica».Oggi i genitori cercano di trasformare questo dolore in amore: «Grazie al comune e a un centro ascolto dedicato a Federica e Andrea proviamo ad aiutare altre ragazze che si trovano nella condizione in cui stava nostra figlia e le loro famiglie», spiega la mamma.