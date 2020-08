Federfarma lancia l'allerta: «In autunno potrebbero mancare i vaccini antinfluenzali»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 15:45

Lae l'arrivo della nuova stagione autunnale comporterà un aumento della campagna die. Molte fasce di età saranno chiamate a fare il vaccino contro l'influenza stagionale e si stima un incremento del 50%, per un totale di oltre 1,2 milioni di vaccini.Questi numeri però destano preoccupazione nelle aziende farmaceutiche che potrebbero non essere in grado di rispondere alla massiccia domanda. A sottolinearlo è Marco Cossolo, presidente di Federfarma, che rappresenta oltre18mila farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Il prossimo autunno la campagna influenzale sarà basilare per gestire meglio la pandemia: identificare in modo più chiaro i malati di covid e tutelare le fasce più a rischio.Poi Cossolo aggiunge: «Federfarma chiede l’adozione di un provvedimento legislativo che abiliti espressamente il farmacista a inoculare i vaccini, come del resto già avviene in molti Paesi dell’Unione Europea, anche nell’ottica di future campagne vaccinali anti-Covid».