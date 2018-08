L'ex ministro Fedeli nel Cda della Fondazione Agnelli al posto di Marchionne

Valeria Fedeli, ex ministro dell’Istruzione del governo Gentiloni, farà parte del Cda della Fondazione Agnelli: lo rivela Franco Bechis su “Il Tempo”. John Elkann ha scelto la Fedeli come erede del posto vuoto lasciato da Sergio Marchionne nel CDA, che al momento è formato dalla vicepresidente Tiziana Nasi, da Anna Agnelli, da Tancredi Campello della Spina e da Gianluigi Gabetti, da Giorgio Barba Navaretti, Francesco Profumo e Salvatore Rossi.



Il perché della decisione, lo rivela lo stesso Bechis che spiega come, ai tempi in cui era ministro, la Fedeli ha intessuto ottimi rapporti con la fondazione Agnelli frequentando convegni e partecipando a studi. La decisione, rivela sempre Bechis, non è di oggi ma era già stata presa da tempo. Tant'è che il 19 giugno scorso, la Fedeli si era rivolta all'Antitrust informandosi se l'incarico che ricoprirà a Torino fosse, secondo la legge sul conflitto d'interessi, "incompatibile o meno con la sua carica di ministro dell'Istruzione ricoperta fino a poche settimane prima".

Sabato 25 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..