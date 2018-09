Perde la fede in spiaggia e si sente male. I medici gli trovano l'anello nello stomaco

Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lasmarrita? I medici la trovano nello. E' successo a(Chieti). Durante una mattinata al mare sulla costa dei Trabocchi, un anziano turista si è accorto di avere smarrito la fede nuziale a cui, peraltro, teneva molto perché appartenuta alladefunta. In molti che si trovavano inin quel momento si sono mobilitati per dare una mano nelle ricerche, ma dell’anello non c’era traccia e l’anziano, pur con rammarico, si era rassegnato all’idea di averlo smarrito per sempre.Qualche ora più tardi, accusando anche un lieve, gli è sopraggiunto il dubbio di aver ingoiato la fede e, in tutta fretta, si è recato aldell’ospedale di Lanciano, dove è bastata la prima indagine diagnostica per capire quale fosse il problema. La diretta addome ha rivelato la presenza nello stomaco di un corpo estraneo, che era... la fede. Il paziente, a quel punto, è stato trasferito in Gastroenterologia, dov’è stato sottoposto a una procedura endoscopica.«Abbiamo rimossointroducendo uno strumento dotato di pinza che viene utilizzato in queste circostanze - ha spiegato Giovanni Ferrini, responsabile del Servizio -. Il pensionato è stato ben felice di recuperare la fede alla quale teneva così tanto e anche di aver evitato conseguenze peggiori per la propria salute».