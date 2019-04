Febbre alta per giorni, muore a 6 anni: sospetta meningite

Un bambino di 6 anni, residente a Maniago, è morto questa mattina per un'infezione generalizzata dopo alcuni giorni di febbre alta. Considerati i sintomi e la setticemia, i medici non escludono possa essersi trattato di meningite. Approfondimenti diagnostici sono in atto prima di decidere eventuali profilassi per i famigliari e per i compagni di classe della scuola materna che frequentava. Il piccolo era stato portato ieri al Pronto soccorso di Maniago, in Friuli Venezia-Giulia.



Immediato il trasferimento alla Pediatria dell'ospedale di Pordenone. Considerato il quadro clinico già compromesso, è stato spostato d'urgenza alla Terapia intensiva, per permettere l'organizzazione del trasbordo in elicottero all'ospedale pediatrico Burlo Garofolo di Trieste. Ultimo aggiornamento: 20:21