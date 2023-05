Favignana, dalle ex tonnare di Camparìa “un ponte della musica” fino a Roma e Parigi: gli appuntamenti estivi sotto la più bella consolle delle Egadi

di Sabrina Quartieri

Rispolverate ventagli, friulane e capi dalle stoffe cangianti preziose, perché la terrazza sul mare più bella delle Egadi promette un’estate ad alto tasso di musica e stile. Dopo le prove generali del 2022 per una prima stagione in sordina, il lounge bar e spazio museale di Camparìa a Favignana torna a spalancare le porte nei suoi nuovi panni di hub culturale polifunzionale, con tanti appuntamenti che renderanno ancora più attrattiva una delle mete di vacanza più amate dai romani. Protagonista principale della scena nel luogo che per lungo tempo è stato magazzino delle tonnare dei Florio, sarà la musica di qualità, attentamente selezionata dal direttore artistico Francesco Culcasi. Un siciliano doc che ha scelto l’Alcazar a Trastevere a Roma, ex cinema rinato dancefloor e locale inclusivo e di tendenza, per presentare la programmazione in cantiere, assieme alla talentuosa giornalista del Corriere della Sera Maria Egizia Fiaschetti, nota per incantare i lettori con le sue narrazioni a tema musicale nella rubrica “Sotto Traccia”.

Camparìa al tramonto

Come nello spirito più autentico di un microcosmo che, proprio alla musica, è da sempre legato (le cialome erano i canti intonati dai tonnaroti durante le stagioni della grande pesca), l’isola risuona così ancora una volta dalla Camparìa, chiamata così perché dava da “campare” agli isolani che lavoravano all’interno dello stabilimento di produzione oggi rigenerato grazie a un importante recupero conservativo. La stagione artistica 2023 prende il via con il Djoon Summer Residency, che vedrà il noto club parigino trasferire la sua residenza nel gioiello delle Egadi a giugno e a luglio, per far salire in consolle alcuni dei suoi deejay e irrorare l’ambiente di good vibes in note dalle sonorità rare groove, funk, soul, house e non solo. Oltre al ponte internazionale con la capitale francese, la ex tonnara di Favignana assottiglia idealmente la distanza anche con la Città eterna, coinvolgendo due realtà capitoline in questo grande gemellaggio.

La prima spedizione parte proprio dall’Alcazar per uno speciale Summer weekend (7 luglio) in compagnia dei suoi resident Stefano Fusco, Antonio Aiello e Jason K, oltre a Bruno Belissimo come special guest, che si alterneranno ai francesi Afshin e Greg Gauthier e ai siciliani El Niño e Sebastian. La seconda, invece, è una crew di Female Cut, che si è distinta a Roma per essere riuscita ad affermarsi come progetto di sole donne in consolle. A suonare, stavolta, saranno quattro delle sue talentuose deejay: dalla sacerdotessa Miz Kiara a Violet Monkey, da Efee fino a Lola Marimba, per una due giorni (25 - 26 agosto) all’insegna della musica house. Un’altra data da segnare nello stesso mese è quella del 13, quando la serata si animerà grazie al maestro della disco music Dave Lee: «Non è stato semplice parlare con il suo manager, ma grazie a un network di amici e a un’opera di convincimento messa in campo, abbiamo ottenuto questo bellissimo risultato.

Dave Lee

Lo stesso ricorda poi come Camparìa sia un posto speciale dove esibirsi, perché nato da «una scommessa coraggiosa di Fabio Tagliavia, l’imprenditore siciliano che ha fatto sì che lo spazio non diventasse una location senza anima, in balia della speculazione edilizia». I nomi attesi nella fucina creativa delle Egadi sono tantissimi altri: da Dj Spiller a Pino d’Angiò, da Alex De Ponti fino a Dirty Channel e non mancheranno momenti di intrattenimento legati alle presentazioni dei libri, alle mostre, al cinema, al teatro e alla danza. A ingolisire la clientela, invece, ci penseranno le creazioni culinarie dello chef siciliano Peppe Agliano. Intanto, si continua a lavorare per garantirsi un altro speciale protagonista di questa stagione estiva alle porte: la maestosa consolle firmata dall’artista artigiano di casa Enzo Rinaldi, che la sta realizzando recuperando una tanica dismessa dei tempi dell’epopea dei Florio. Una presenza preziosa oggi e in passato, quando conteneva l’impermeabilizzante per le muciare, le infallibili barche che uscivano in mare per portare a compimento l’attesa mattanza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Maggio 2023, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA