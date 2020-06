Fase 3, l'Emilia Romagna riapre cinema e teatri dal 15 giugno

Dal 15 giugno, in Emilia Romagna si potrà tornare al cinema, a teatro e a vedere spettacoli dal vivo. E già da lunedì 8 potranno essere svolte prove senza presenza di pubblico. Lo prevede un'ordinanza firmata dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, con linee guida per la riapertura degli spazi e delle attività. Via libera esteso ai circhi, set cinematografici e, sempre dal 15 giugno, all'organizzazione di congressi ed eventi assimilabili. Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Giugno 2020, 13:27

