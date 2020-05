Fase 2, Zaia furioso dopo i video della 'movida': «Se i contagi aumentano richiudiamo tutto col silicone»

Leggi anche > L'infettivologo Galli: «Distanziamento? Con tosse e starnuti un metro è poco»



«Stiamo seguendo anche con un pò di ansia questa apertura importante iniziata ieri perché ci sono arrivate un sacco di foto e di filmati dei centri città con movide a cielo aperto. Così non può andare - ha stigmatizzato duramente il governatore del Veneto- l'uso della mascherina non può essere visto come una coercizione ma un piccolo sacrificio, che salvaguardia la salute: la mascherina è un salvavita». E ancora: «la mascherina non è un vezzo, la mascherina salva la vita e bisogna indossarla sempre. D'altra parte se tra una decina di giorni ci sarà una recrudescenza e un aumento delle infezioni si tornerà a chiudere bar, ristoranti, spiagge, e industrie. Bisognerà tornare a chiudere tutto», ha ammonito Zaia. «Chi non rispetta le regole, chi non usa le mascherine e il distanziamento sociale, abbia rispetto per i 1820 morti che il coronavirus ha fatto in Veneto», ha detto nel corso del suo punto stampa.«Stiamo seguendo anche con un pò di ansia questa apertura importante iniziata ieri perché ci sono arrivate un sacco di foto e di filmati dei centri città con movide a cielo aperto. Così non può andare - ha stigmatizzato duramente il governatore del Veneto- l'uso della mascherina non può essere visto come una coercizione ma un piccolo sacrificio, che salvaguardia la salute: la mascherina è un salvavita». E ancora: «la mascherina non è un vezzo, la mascherina salva la vita e bisogna indossarla sempre. D'altra parte se tra una decina di giorni ci sarà una recrudescenza e un aumento delle infezioni si tornerà a chiudere bar, ristoranti, spiagge, e industrie. Bisognerà tornare a chiudere tutto», ha ammonito Zaia.

dopo che sui social sono apparsi, in questa fase 2, foto e video di assembramenti, feste e 'movida' nella sua regione. E così il presidente del Veneto non usa mezze misure: se si continua così, si torna al lockdown. «Ci sono arrivate, ma credo a tutti, decine di foto e video dei centri delle nostre città con movida a cielo aperto. Non ho nulla contro la festa, ma divieto di assembramenti e l'uso della mascherina sono la conditio sine qua non, i salva vita per la tutela dei cittadini».Il governatore ha commentato così i primi assembranti con spritz registrati ieri sera. «In 10 giorni - ha aggiunto - io li vedo i contagi: se aumentano richiuderemo bar, ristoranti, le spiagge, e torneremo a chiuderci in casa col silicone».