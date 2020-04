Fase 2 e vacanze estive, le nuove regole: viaggi solo con mezzi privati e centri estivi chiusi

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 10:24

. Ancora non sono state dettate le regole per le vacanze dell', ma alcune dinamiche sono facilmente intuibili come il distanziamento sociale. Sulla discussa fase 2 restano ancora molte incognite, soprattutto a preoccupare sono quelle legate aihe in assenza di scuola e centri estivi dovranno essere gestiti in altro modo dai genitori.La primadopo il decreto, è stata fatta a chi abita inChi vive vicino a zone balneari potrà andare in spiaggia, così come chipotrà concedersi passeggiate nel verde. Sembra certo che le vacanze quest'anno dovranno essere vicino casa, probabilmente saranno consentiti solo glipochi treni e assolutamente vietati per turismo potrebbero essere i viaggi in aereo.Tra le tante incognite della fase 2 resta. Non è ancora chiaro se chi possiede una casa al mare o in montagna, anche lontano dal luogo di residenza, potrà recarvisi per andare in vacanza. In linea di massima sembrano essere consentiti solo gli spostamenti all'interno della stessa Regione, ma non ci sono ancora precise regole a riguardo. L’ipotesi allo studio è quella di unovvero un sostegno diretto che potrebbe essere rivolto alle persone con figli a carico e con un reddito medio-basso. Si sta valutando l'ipotesi di un buono che andrebbe speso in alberghi e strutture italiane, così come si parla di detrazione fiscale per le spese effettuate nel 2020 presso strutture turistiche per almeno 3 giorni con una cifra minima detraibile di 300 euro. Anche le aziende che lavorano nel settore potrebbero beneficiare di bonus per mettere in sicurezza gli ambienti nelle strutture.Come sarà peròAnche su questo non ci sono certezze. Sicuramente dovranno essere garantite le distanze di sicurezza, bisognerà evitare assembramenti e si dovranno sanificare adeguatamente gli ambienti comuni nei vari stabilimenti. Pare però sia stata esclusa la presenza di plexiglass.Un ultimo interrogativo riguarda iIl ministro Elena Bonetti ne ha sottolineato l'importanza e ha parlato di una possibile apertura, con el dovute misure di sicurezza, per i bambini di fasce di età che vanno dai 0 ai 6 anni, ma dagli esperti arriva il "no". I centri estivi possono essere paragonati, in quanto a pericolosità di contagio, alle scuole, quindi riaprirli, per infettivologi e virologhi, potrebbe essere azzardato. Altro punto mancante della fase 2.