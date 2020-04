Fase 2, De Micheli: «Uffici con orari flessibili e nuove tecnologie per controllare il riempimento dei bus»

la stiamo ancora pensando e valuteremo anche in base ai dati sanitari. Ma dovremo immaginare una società dove non tutti vanno e tornano a lavorare allo stesso orario, asoprattutto negli uffici pubblici . E poi dobbiamo immaginare l'applicazione delle nuove tecnologie ad esempio per verificare il livello di riempimento di un bus per valutare le capienze massime». Così il ministro dei Trasporti