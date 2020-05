Fase 2, riaprono teatri, cinema e spettacoli: ecco le regole da rispettare

Rock in Roma annullato per Covid: salta anche il concerto di Vasco al Circo Massi

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 19:37

Con lainiziano ad essercisi potrà anche assistere ad eventi e concerti, anche se ci saranno. Nel nuovo calendario di riaperture sono previste anche le aperture di cinema, teatri e spettacoli.Le regole però saranno rigide e inflessibili: sarà necessario rispettare il, a tutto il pubblico dovrà essere misurata la temperatura e se dovesse essere superiore al 37,5 si avrà l'obbligo di non entrare all'interno delle strutture e ogni locale dovrà essere sanificato tra uno spettacolo e l'altro., infine, dove possibile si dovrà preferire l'acquisto di biglietti online.Ognie dovrà essere messa un'apposita segnaletica per far capire al pubblico quali saranno i posti assegnati in base alle norme di distanziamento sociale. La stessa segnaletica dovrà essere usata anche per andare in bagno.