Fase 2 al mare, arrivano i bracciali per alberghi e spiagge: anti-covid nel rispetto della privacy

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Maggio 2020, 11:05

Un. Potrebbe essere questa la soluzione per questa estate per gli albergatori che dovranno gestireti che non vogliono rinunciare alle vacanze. A lanciarlo sul mercato MetaWellness, giovane start-up di Bari specializzata in tecnologie per lo sport e il fitness, che ha creato ‘Il prodotto, secondo quanto riporta chi lo ha prodotto sarà capace di contenere i contagi da coronavirus: avviserà quando non si rispettano le misure di sicurezza, segnalerà se un cittadino ha febbre e ricostruirà i movimenti per limitare i contagi. Tutto questo senza il bsogno di nessuna app e nel pieno rispetto della privacy. Il bracciale avrà una duplice funzione: con una vibrazione e l'illuminazione segnalerà a chi lo indossa di non rispettare le misure di sicurezza e poi sarà in grado di ricostruire gli spostamenti dei soggetti che dovessero risultare positivi.«Il dispositivo utilizza protocolli proprietari wireless e tecnologia brevettata che lo rende immune da disturbi esterni con una sicurezza certa di misurare il contatto con altre persone. Ed è disponibile anche in versione ‘stick’ da tenere in borsa, in tasca o sulla cintura, che non richiede l’utilizzo di App», ga sapere la start-up che ha intenzione di divulgarlo nelle spiagge per la prossima stagione turistica. Pare, infatti, che già diversi stabilimenti balneari abbiano dimostrato il loro interesse verso il dispositivo: il braccialetto potrà essere distribuito all'ingresso degli stabilimenti, dopo essere stato igienizzato e poi restituito per essere nuovamente sanificato.