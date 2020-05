Fase 2 e riaperture, gli italiani assaltano Ikea: lunghe code davanti agli store da Nord a Sud

Situazione #Ikea Casalecchio di Reno. All'interno #assembramenti la gente non tiene le distanze, zero controlli, qualcuno si abbassa la mascherina. pic.twitter.com/f0wqYFoT88 — Ross 🌙♏️ (@RossEleven) May 18, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 20:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA