Fase 2 al mare, dal 18 maggio aperte spiagge libere e attrezzate

Dal 18 maggio lariaprirà anche gli accessi alle spiagge libere e attrezzate, «ci saranno persone che controllano agli ingressi visto che le persone non potranno stare accavallate».È l'ulteriore novità annunciata dal presidente della Regione Liguriastasera nel punto stampa sull'emergenzaHa detto Toti. «Da alcuni giorni purtroppo il numero dei decessi a causa del Covid-19 si è stabilizzato attorno a una decina. Ma i pazienti negli ospedali e le terapie intensive continuano a calare, stiamo andando nella direzione giusta grazie all'impegno di tutti noi.Qualcuno scrive che c'è troppa gente in giro in Liguria.».